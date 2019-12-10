В Азербайджан из зон конфликта возвращено 24 ребенка, потерявшие родителей

10 декабря 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени из зон конфликта в Азербайджан возвращено 24 ребенка, потерявшие родителей.

Об этом говорится в итоговом отчете «Исследование по установлению чувствительности и устойчивости к радикализации в выбранных общинах в Азербайджане», сообщает во вторник Trend.

В отчете говорится, что 270 азербайджанских детей, потерявших, как минимум одного родителя, находятся в центрах содержания в Ираке и Сирии.

В отчете сказано, что необходимо социализировать детей, непосредственно участвовавших в боях или подвергшихся травматическим переживаниям, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов, проявлять особую заботу к ним, охватывающую эмоциональные и идеологические аспекты. Для упрощения реинтеграции возвращенных необходимо создавать специальные центры реабилитации для бывших участников боевых действий и членов их семей.

Отметим, что отчет подготовлен Международной организацией по миграции при ООН совместно с Госкомитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта «Усиление устойчивости уязвимых общин».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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