PASHA Bank предоставляет клиентам новый онлайн продукт Smart Factoring

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank предлагает разработанный на основе бизнес-потребностей клиентов новый онлайн продукт Smart Factoring. Посредством использования усовершенствованного продукта Smart Factoring, Поставщик незамедлительно получает от Банка оплату своих продуктов и услуг, а Покупатель оплачивает их стоимость в согласованный совместно с финансовым институтом период.

Продукт Smart Factoring предоставляет бизнес-партнерам также такие преимущества, как сниженная процентная ставка, возможность еще более эффективного управления оборотными средствами и осуществления онлайн-надзора за всеми операциями. В зависимости от суммы, процентная ставка по продукту Smart Factoring не превышает 12%. В то же время, в отличие от немногого числа компаний, предлагающих на азербайджанском рынке услуги факторинга, PASHA Bank не устанавливает Покупателю минимальный период для осуществления оплат и предоставляет ему срок вплоть до 120 дней.

Подобная онлайн услуга без необходимости предоставления каких-либо документов предлагается только в PASHA Bank.

Более подробную информацию об услугах факторинга, предлагаемых PASHA Bank, можно получить по ссылке: https://www.pashabank.az/sme_banking/az/sme_factoring_services

Более подробную информацию о Smart Faktorinq и других продуктах и услугах, а также для осуществления входа в Онлайн банкинг, пожалуйста, перейдите по данной ссылке: https://pashabank.digital/

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