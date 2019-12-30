PASHA Bank предоставляет клиентам новый онлайн продукт Smart Factoring

30 декабря 2019 11:00 (UTC+04:00)

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank предлагает разработанный на основе бизнес-потребностей клиентов новый онлайн продукт Smart Factoring. Посредством использования усовершенствованного продукта Smart Factoring, Поставщик незамедлительно получает от Банка оплату своих продуктов и услуг, а Покупатель оплачивает их стоимость в согласованный совместно с финансовым институтом период.

Продукт Smart Factoring предоставляет бизнес-партнерам также такие преимущества, как сниженная процентная ставка, возможность еще более эффективного управления оборотными средствами и осуществления онлайн-надзора за всеми операциями. В зависимости от суммы, процентная ставка по продукту Smart Factoring не превышает 12%. В то же время, в отличие от немногого числа компаний, предлагающих на азербайджанском рынке услуги факторинга, PASHA Bank не устанавливает Покупателю минимальный период для осуществления оплат и предоставляет ему срок вплоть до 120 дней.

Подобная онлайн услуга без необходимости предоставления каких-либо документов предлагается только в PASHA Bank.

Более подробную информацию об услугах факторинга, предлагаемых PASHA Bank, можно получить по ссылке: https://www.pashabank.az/sme_banking/az/sme_factoring_services
Более подробную информацию о Smart Faktorinq и других продуктах и услугах, а также для осуществления входа в Онлайн банкинг, пожалуйста, перейдите по данной ссылке: https://pashabank.digital/

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Северная Македония построит еще один трубопровод для транспортировки азербайджанского газа
Энергетика 29 декабря 22:01
Азербайджанский производитель бурового оборудования налаживает экспорт в Европу
Бизнес 29 декабря 18:24
В Азербайджане откроется новый завод в сфере производства
Строительство 29 декабря 18:17
Азербайджанская компания наладила новый маршрут для экспорта бурового оборудования
Бизнес 29 декабря 17:48
Азербайджанская компания незначительно увеличила производство молока
Бизнес 29 декабря 17:22
Показатели урожайности хурмы в Азербайджане оправдали прогноз
Бизнес 29 декабря 16:26
Лента новостей
Более всего средств из госбюджета Узбекистана получит Наманганская область
Бизнес 11:06
Утверждены правила размещения изображения Государственного герба Азербайджана
Политика 11:05
В Азербайджане начата разработка пилотного проекта в области возобновляемых источников энергии (ИНТЕРВЬЮ)
Энергетика 11:00
Petar Doğalgaz ve Petrol Arama San. Tic. A.Ş. получила лицензию на разведку нефти в Турции
Турция 10:59
В воинских частях азербайджанской армии проводится День открытых дверей
Общество 10:57
Гороскоп на 2020 год
Интересное 10:57
В TƏBİB назначен новый глава пресс-службы
Общество 10:56
В Грузии вырос экспорт фруктов
Бизнес 10:41
Газопровод «Сарыарка» введен в эксплуатацию в Казахстане
Энергетика 10:39