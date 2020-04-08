Иран высоко оценил поддержку Центра Гейдара Алиева в деле борьбы страны с коронавирусом

БАКУ/ Trend/ - Иранская сторона высоко оценила поддержку Центра Гейдара Алиева в борьбе страны с коронавирусом, сообщает в среду Trend.

«Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде высоко оценил меры правительства Азербайджана (видеопроекция флага Ирана на фасаде здания Центра Гейдара Алиева) в знак солидарности с иранцами в борьбе с COVID-19», - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства Ирана в Баку в Twitter.

Отметим, что во вторник на здании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага Ирана.

В знак солидарности Азербайджана с международным сообществом в борьбе с распространением пандемии COVID-19, ежедневно на здании Центра Гейдара Алиева, являющемся архитектурным памятником мирового масштаба, под аккомпанемент национальной музыки демонстрируется флаг одного из государств, пострадавших от вируса.

Флаги меняются ежедневно в соответствии с очередностью первой буквы названия страны в английском алфавите. Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, сильно пострадавшим от распространения COVID-19.