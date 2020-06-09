Ряд стран с июля возобновит авиасообщение с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - В июле ряд стран откроют воздушные границы с Азербайджаном, сообщает во вторник Trend.

Так, возобновление прямого авиасообщения между Азербайджаном и Казахстаном будет рассмотрено с 1 июля. Кроме того, с 15 июля 8 стран СНГ, в том числе, Азербайджан, возобновят воздушное сообщение с Россией.

По информации, с 1 августа будут возобновлены рейсы из России в Европу, Ближний Восток и 7 стран Юго-Восточной Азии. Также с осени обсуждается возможность возобновления вылетов в Грузию и Египет.

С середины июня авиакомпании смогут приступать к продаже билетов.

Авиасообщение между Азербайджаном и Турцией может быть возобновлено с 15 июня. Турция уже объявила об этом, несмотря на то, что азербайджанская сторона пока не приняла решения о возобновлении международных авиарейсов.

Авиакомпания Wizzair объявила о возобновлении рейса Баку-Будапешт-Баку с 19 июня.

Глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов сказал Trend, что в представляемой им структуре никакой информации об этом нет: «Авиарейсы в Азербайджане приостановлены до 15 июня. К нам не поступала информация о возобновлении другими странами рейсов в Баку».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)