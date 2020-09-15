В Баку приглашены французские специалисты в связи со сгоревшими автобусами

БАКУ /Trend/ - Проведено расследование в связи со случаями пожара, произошедшими 1 и 15 сентября в двух пассажирских автобусах ООО BakuBus, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

По предварительным заключениям специалистов, возгорание произошло в результате разрушения маслопровода высокого давления.

Поскольку предполагается, что пожар произошел по причине заводского дефекта, уже ведутся переговоры с французской компанией IVECO. В Баку приглашены квалифицированные специалисты компании: «Для информации сообщаем, что с сентября 2015 года в привлекаемых к регулярным пассажироперевозкам автобусах «BakuBus» проводятся ежедневные и периодические работы по техобслуживанию, ремонту и дезинфекции. Эти работы выполняются техническим персоналом, обученным и сертифицированным компанией-производителем. Подобные инциденты с автобусами этой марки произошли в 2018 году во Франции, а в 2019 году – в Италии».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)