UNEC перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам 100 тыс. манатов

Коллектив UNEC с гордостью следит как Азербайджанская армия, начав контрнаступление против очередной военной провокации Армении, освободила наши земли от оккупации.

Последовательные победы нашей армии за короткий период под руководством Президента Азербайджана Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева повышают боевой дух нашего народа и вызывают большой энтузиазм.

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) оказывает поддержку и солидарность нашей храброй армии в победном марше. С этой целью 250 сотрудников UNEC добровольно перечислили в Фонд помощи Вооруженных сил 100 тысяч манатов. В настоящее время продолжается процесс добровольного перечисления сотрудниками UNEC средств в Фонд помощи Вооруженным силам.

Коллектив UNEC желает нашей славной армии, являющейся источником гордости и вписавшей новую славную страницу в нашу историю под руководством Верховного Главнокомандующего новых побед. Карабах - это Азербайджан!