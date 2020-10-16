Репетиторская деятельность в Азербайджане может продолжаться - министр образования

БАКУ /Trend/ - Репетиторская деятельность в Азербайджане может продолжаться.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев сегодня на брифинге Оперштаба при Кабмине.

По его словам, если репетиторская деятельность будет продолжаться в соответствии с правилами, установленными в рамках борьбы с коронавирусом, то никаких проблем не возникнет.