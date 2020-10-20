Профессиональный журналист, друг Азербайджана и АЗЕРТАДЖ Хи Пин назначен президентом китайского агентства Синьхуа

Профессиональный журналист, друг Азербайджана и АЗЕРТАДЖ Хи Пин назначен президентом китайского национального новостного агентства Синьхуа.

Как передает Trend, Хи Пин, работавший в последние несколько лет в Синьхуа главным редактором в статусе министра, много лет руководил на этой должности выпуском информации в агентстве.

Следует особо отметить, что Хи Пину принадлежит важная роль в развитии сотрудничества между Синьхуа и АЗЕРТАДЖ. В сентябре 2018 года возглавляемая им делегация находилась с визитом в Азербайджане. На встрече с председателем Правления АЗЕРТАДЖ было подчеркнуто, что плодотворное сотрудничество между нашими агентствами отвечает намеченным главами государств Ильхамом Алиевым и Си Цзиньпином целям, связанным с укреплением отношений между нашими странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Синьхуа во главе с Хи Пином, выразил удовлетворение тесным сотрудничеством национальных новостных агентств двух стран. Хи Пин особо подчеркнул важное значение, придаваемое Президентом Ильхамом Алиевым развитию азербайджано-китайских отношений, отметил углубление благодаря этому сотрудничества двух стран. Сообщив, что является свидетелем происходящих в Азербайджане процессов динамичного развития, Хи Пин констатировал значение документов о сотрудничестве, подписанных между Синьхуа и АЗЕРТАДЖ, и подчеркнул важность дальнейшего расширения этих связей.

В период пребывания в Баку Хи Пин посетил исторические места в нашей столице, ознакомился на территории Бибиэйбатского промысла с первой в мире нефтяной скважиной, пробуренной промышленным способом.

Отметим, что за несколько месяцев до визита в Баку – в июне 2018 года именно Хи Пин подписал в Пекине со стороны Синьхуа Соглашение о сотрудничестве по обмену информацией между АЗЕРТАДЖ и Синьхуа. Хи Пин также поддержал присоединение АЗЕРТАДЖ в статусе члена-учредителя к Платформе партнерства в сфере экономической информации “Один пояс, один путь”, созданной по инициативе китайского агентства Синьхуа для выполнения итоговых решений, принятых на II Форуме международного сотрудничества “Один пояс, один путь”, в котором принимал участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В период сотрудничества АЗЕРТАДЖ и Синьхуа с 2003 года были проведены совместные фотовыставки, презентации, обмен информацией и опытом. Одновременно оба агентства тесно сотрудничают во Всемирном конгрессе новостных агентств, Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), вице-президентом которой в настоящее время является АЗЕРТАДЖ. Синьхуа ежемесячно размещает на своем сайте 10-15 информаций АЗЕРТАДЖ, отражающих развитие нашей страны, происходящие в Азербайджане новшества. В то же время Синьхуа получает информацию об Азербайджане из основного новостного источника страны – АЗЕРТАДЖ. А информация АЗЕРТАДЖ на китайском языке распространяется как в Синьхуа, так и в других влиятельных СМИ страны.