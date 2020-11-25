Минобразования Азербайджана вынесло решение по студентам, призванным на службу в рамках мобилизации

БАКУ /Trend/ - Коллегия министерства образования Азербайджана внесла изменения в "Правила перевода, отчисления, восстановления и взятия академического отпуска учащимися высших учебных заведений бакалавриата и магистратуры, основного (базового высшего) медицинского образования".

Как передает в среду Trend, cогласно поправке, призыв на военную службу в рамках мобилизации добавлен к случаям предоставления студентам академических отпусков.

Так, студентам, призванным на военную службу в рамках мобилизации, будет предоставлен академический отпуск до тех пор, пока они не будут уволены с военной службы.

Те, кто вернулся из академического отпуска, допускаются к учебному процессу со следующего семестра. Если после возвращении студента из академического отпуска в вузе, в котором он ранее учился, не будет осуществляться подготовка кадров по его специальности, то он может быть включен в список обучающихся по другим специальностям с согласия министерства образования. Если он желает продолжить обучение по специальности, по которой учился ранее, он может быть переведен в другое высшее учебное заведение при соблюдении соответствующих требований раздела 2 настоящих Правил. В обоих случаях вопрос рассматривается министерством образования на основании заявления соответствующего вуза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)