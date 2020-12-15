Обновлена информация в списке азербайджанских военнослужащих, погибших в Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - В дополнение к информации министерства обороны Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года о 2783 военнослужащих Вооруженных сил, ставших шехидами в Отечественной войне, сообщаем, что до 15 декабря были похоронены 2756 шехидов, говорится в сообщении минобороны, передает во вторник Trend.

"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, обновленную информацию о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов. Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены. Информация об этом периодически будет предоставляться общественности. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Склоняем голову перед памятью наших шехидов!" - говорится в информации.



Список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне

(Текст: Кямаля Сеидова)