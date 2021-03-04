В Баку работают десять пунктов вакцинации работников сферы образования

БАКУ /Trend/ - В Баку функционируют десять пунктов вакцинации работников сферы образования.

Как сообщает в четверг Trend, руководство Управления образования по г. Баку совместно с представителями СМИ понаблюдало за ходом процесса вакцинации.

В первую очередь вакцинируются работники сферы образования в возрасте 50 лет и старше.

В каждом пункте планируется вакцинировать примерно 120 человек (с 09:00 до 15:00).

Вакцинация проводится в участках, развернутых в общеобразовательных школах Баку №№: 276 (Бинагадинский район), 56 (Хатаинский район), 26 (Хазарский район), 84 (Сураханский район), 90 (Сабунчинский район), 239 (Сабаильский район), 258 (Наримановский район), 14 (Насиминский район), 129 (Низаминский район), 158 (Ясамальский район).

Напомним, что вакцинация в Азербайджане проводится с 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)