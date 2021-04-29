Началась поездка группы журналистов в Зангилан и Губадлы (ФОТО)
ГУБАДЛЫ /Trend/ - 29 апреля началась поездка группы журналистов в Зангилан и Губадлы, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.
Представители СМИ понаблюдают за операцией по очистке от мин территории села Ханлыг Губадлинского района, проводимой Агентством Азербайджана по разминированию.
(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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