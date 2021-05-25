Фонд "YAŞAT" оплатил расходы на операции еще 6 военнослужащим (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - При совместной поддержке Фонда "YAŞAT" и Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям оплачены расходы на операции военнослужащим Эльнуру Бадирову, Рахилю Махмудову, Эмилю Шаммамедову, Угуру Алиеву, Фархаду Гасанову и Ниджату Амирли.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Фонд.
Напомним, что для обращения в Фонд и ознакомления с его работой функционирует портал yashat.gov.az
Ознакомиться с отчетностью Фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau
Также функционирует call-center Фонда - "8110".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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