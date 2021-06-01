Водоснабжение части Сумгайыта будет ограничено

БАКУ /Trend/ - Второго июня будет ограничено водоснабжение части Сумгайыта, сообщили во вторник Trend в ОАО "Азерсу".

Это связано с работами по замене участка магистрального водопровода диаметром 1000 миллиметров, посредством которого обеспечивается водоснабжение Сумгайыта.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)