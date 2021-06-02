В Азербайджане проведены выпускные экзамены на уровне 9-летнего среднего образования

Общество 2 июня 2021 16:03 (UTC+04:00)
В Азербайджане проведены выпускные экзамены на уровне 9-летнего среднего образования

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускные экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили в среду Trend в ГЭЦ, в соответствии с правилами в связи с пандемией учащиеся допускались на экзамен только в медицинских масках.

Экзамены были проведены в 12 городах и районах.

Во избежание массового скопления людей и контактов между участниками экзамена было установлено разное время входа. Пропускной режим осуществлялся с соблюдением социальной дистанции.

Температура тела экзаменуемых проверялась дистанционным термометром, были применены необходимые дезинфекционные средства. Согласно предварительной информации, один человек из-за повышенной температуры тела не был допущен к экзамену на основании заключения находящейся в экзаменационном здании медицинской бригады.

Обработка экзаменационных протоколов и карточек с ответами начнется в ГЭЦ с сегодняшнего дня.

Результаты экзаменов планируется огласить в течение ближайшей недели.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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