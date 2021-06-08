В Азербайджане продолжается агитационная кампания в связи с вакцинацией от COVID-19 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается агитационная кампания в связи с вакцинацией от COVID-19, сообщает во вторник Trend.

Ее проводят министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Главная цель кампании - привлечь внимание людей к такому важному вопросу, как вакцинация от коронавируса.

В подготовленных в рамках кампании видеороликах, сообщениях для радио, рекламных щитах и печатных материалах подчеркивается, что вакцинация важна для возвращения к прежней жизни.

Очередной видеоролик, подготовленный в рамках кампании, посвящен повседневной жизни молодежи. Молодые люди давно не ходят в университеты, не встречаются с друзьями, не развлекаются, их жизнь сильно изменилась во время пандемии.

Основная идея ролика заключается в том, что чем больше граждан будет вакцинировано, тем скорее мы сможем вернуться к прежней жизни.

Стратегия кампании реализована коммуникационным агентством Maverick, а производственные работы в ее рамках выполнены Baku Media Center.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)