БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 37 162 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 32 670, вторую – 4 492 человека.

Общее количество использованных доз вакцины составило 2 662 038. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 712 118, вторую – 949 920 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

(Перевод: Турал Гараджаев)