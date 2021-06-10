Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 37 162 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 32 670, вторую – 4 492 человека.
Общее количество использованных доз вакцины составило 2 662 038. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 712 118, вторую – 949 920 человек.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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