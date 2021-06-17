Первые женщины-пилоты авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - В этом ролике мы показали лишь малую часть истории отважных и смелых девушек, которые поставили перед собой цель – стать пилотами AZAL.
Эти девушки прошли долгий и сложный путь: они познавали азы этой нелегкой профессии в Национальной Академии Авиации Азербайджана, сдали все экзамены на «отлично» и успешно прошли итоговые практические испытания.
Сегодня эти прекрасные дамы – высокопрофессиональные пилоты AZAL, выполняющие на воздушных судах внутренние и международные рейсы.
Мы в AZAL гордимся нашими коллегами и желаем им всегда ясного неба и мягких посадок!
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