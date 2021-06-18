В Азербайджане вторую дозу вакцины от COVID-19 получили более 1 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 38 076 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 23 774, вторую - 14 302.

Общее число вакцинированных в Азербайджане составляет 2 915 954. При этом первую дозу вакцины получили 1 908 805, вторую - 1 007 149 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)