В Азербайджане вторую дозу вакцины от COVID-19 получили более 1 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 38 076 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 23 774, вторую - 14 302.
Общее число вакцинированных в Азербайджане составляет 2 915 954. При этом первую дозу вакцины получили 1 908 805, вторую - 1 007 149 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Хорватия поддерживает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана
После получения вакцины от COVID-19 нужно пить больше жидкости и воздерживаться от физической работы - TƏBİB
TƏBİB о возможности введения третьей дозы вакцины от COVID-19 людям, в организме которых не образовались антитела
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Баку отеля Intercontinental (ФОТО/ВИДЕО)
Армянский полковник Корюн Гумашян, заминировавший Лачин и Кельбаджар, объявлен в международный розыск
Азербайджанский "Арахчын" вошел в сборник лучших профессиональных анимационных фильмов 2021 года (ФОТО)
Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Карабахе – Песков
В Азербайджане снимают фильм о турецкой журналистке Фулье Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
Сохраняется динамика роста инвестиций в обрабатывающую промышленность Акмолинской области Казахстана
В Украине задержан гражданин Азербайджана за участие в незаконных вооруженных формированиях в Сирии - СГБ (ВИДЕО)