Бакинское транспортное агентство предупредило болельщиков матча ЕВРО-2020

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) будет эвакуировать автомобили, припарковавшиеся в неположенных местах около стадиона во время матча ЕВРО-2020, сообщает в субботу Trend со ссылкой на БТА.

"Как уже сообщалось, болельщикам рекомендуется не пользоваться личными транспортными средствами, чтобы добраться до стадиона. Для их удобства организованы перевозки экспресс-автобусами. Некоторые болельщики паркуются в запрещенных местах на проспектах и улицах вокруг стадиона, что создает пробки. В связи с незаконной парковкой автобусы, движущиеся по проспектам Гейдара Алиева и Зии Буниятова, запаздывали, в частности, были проблемы при въезде и выезде автобусов в Центр по транспортному обмену «Кероглу». Поэтому транспортные средства, припарковавшиеся на дорогах вокруг Бакинского Олимпийского стадиона, в том числе на проезжей части, во втором ряду, на перекрестках, пешеходных переходах, автобусных остановках, тротуарах, будут эвакуированы на временную стоянку», - говорится в сообщении БТА,

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)