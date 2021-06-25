Завтра в Азербайджане активируют портал icaze.e-gov.az для разрешений на проведение торжественных церемоний (ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 17:09)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 26 июня будет активирован портал icaze.e-gov.az для получения разрешений на проведение торжественных церемоний, сообщает в пятницу Trend.

Ранее Кабмин принял решение разрешить с первого июля в Азербайджане проведение торжественных церемоний (свадеб, помолвок и дней рождения).

Владелец объекта, на котором пройдет торжественная церемония, должен внести на портал icaze.e-gov.az информацию об имеющихся на объекте залах, их вместимости и обслуживающем персонале, включая временных работников.

Также на портал вносится информация о работниках объекта, имеющих COVID-паспорта.

Данные о дате проведения, времени начала и окончания мероприятия (не позднее 00:00), количестве гостей должны быть внесены на портал за пять дней до его проведения.

Между организаторами торжества и владельцем объекта должно быть подписано заявление об обоюдной ответственности в связи с соблюдением требований карантинного режима, которое владелец также обязан внести на портал icaze.e-gov.az.

Видеоинструкция о пользовании порталом:

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)