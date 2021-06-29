Продолжается строительство автодороги Барда – Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Госагентство автомобильных дорог осуществляет в ускоренном темпе широкомасштабные строительные работы по реконструкции дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Координационный штаб, созданный для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Одним из таких объектов дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях является автомобильная дорога Барда – Агдам протяженностью 44,5 км. Дорога берет начало в городе Барда.

По поручению главы государства эта трасса будет четырехполосной с учетом плана развития Карабаха. Дорога строится в соответствии с первой технической категорией.

В данный момент строительные работы проводятся на участках между 14-м и 40-м километрами автомобильной дороги.

Отметим, что 14-километровая часть автодороги проходит через город Барда и несколько населенных пунктов.

По всей дороге планируется построить 79 окружных водоотводов, пять подземных переходов, два автомобильных моста и один путепровод. Один мост протяженностью 18,2 метра будет однопролетным, другой – протяженностью 91,3 метра – трехпролетным.

Планируется также построить путепровод протяженностью 32,2 метра. В настоящее время продолжается строительство однопролетного моста и путепровода на 25-м и 40-м километрах дороги. Строительство трехпролетного моста согласовывается с Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству.

Кроме того, для обеспечения безопасности на дороге в 8 точках будут созданы развороты, а в 24 местах будут построены автобусные остановки.

Для строительства дороги в сжатые сроки на территории построен лагерь с бетонно-асфальтовым заводом, специальной зоной для машин и механизмов, а также офисом для работников, столовой и местами для отдыха.

Отметим, что автомобильная дорога Барда – Агдам охватит более 20 населенных пунктов этих районов, включая города Барда и Агдам.

Данный дорожный проект, реализуемый в координации с другими госструктурами в рамках Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, является неразрывной частью единой транспортной концепции Карабаха.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)