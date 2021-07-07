В Азербайджане асфальтируют "Дорогу Победы" (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовали работы по асфальтированию "Дороги Победы", передает в среду Trend.

В соответствии с поручениями и распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются строительство и расширение "Дороги Победы", которая является символом освобождения Шуши от оккупации.

Дорога, фундамент которой заложен 16 ноября 2020 года, была расширена всего за два месяца. Движение по ней было обеспечено в короткие сроки.

В соответствии с поручением главы государства и с учетом плана развития Карабаха "Дорога Победы" протяженностью 101 километр строится по второй технической категории. Она имеет две полосы движения.

Трасса начинается от автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезур, и ее конечным пунктом является Шуша.

В соответствии с проектом, на первом участке трассы протяженностью шесть километров уложено новое дорожное полотно, осуществлены профилирование и укладка нового асфальтобетонного покрытия.

Земляные работы завершены на участке дороги с 34-го по 51-й километр, а земляные и асфальтобетонные работы - на участке с 42-го по 44-й километр.

На отдельных участках трассы ведется укладка нижнего слоя дорожной основы, параллельно осуществляются работы по асфальтированию.

Для обеспечения отвода воды в соответствии с проектом вдоль дороги ведется строительство водоотводов, а также трех новых автомобильных мостов. Длина мостов составит 33, 99 и 75 метров соответственно.

Для строительства дороги в сжатые сроки на территории построен лагерь с асфальтобетонным заводом, специальной зоной для машин и механизмов, а также офисом для работников, столовой и местами для отдыха.

Работы на "Дороге Победы" ведутся в соответствии с требованиями "Норм и правил строительства" под непосредственным контролем руководства госагентства.

Двухполосную дорогу планируется сдать в эксплуатацию к сентябрю нынешнего года.

"Дорога Победы", проложенная через освобожденные Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, охватит более 20 населенных пунктов, в том числе города Физули и Шуша.

Этот дорожный проект является неотъемлемой составляющей единой транспортной концепции Карабаха.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)