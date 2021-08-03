Эльданиз Салимов заключен под стражу сроком на 3 месяца (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Подозреваемый в избиении сотрудника полиции и лишенный сегодня депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов был доставлен в Бинагадинский районный суд.

Как сообщает во вторник Trend, в суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании в отношении Эльданиза Салимова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно решению суда, в отношении Эльданиза Салимова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проведена проверка по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз.

По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Следствие по делу было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)