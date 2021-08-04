Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО)

Вода занимает одно из важнейших мест в поддержании жизни и здоровья человека, организм которого более чем на 70% состоит из воды.

Вода - источник жизни, нужный не только каждому из нас, но и всему живому вокруг – прожить без нее возможно лишь короткое время, не будет воды, не будет и жизни. Она играет важнейшую роль в нормальном функционировании организма - регулярное употребление воды позитивно влияет на общее состояние здоровья; с ее помощью улучшается пищеварение и усваивание еды, нормализуется поступление питательных веществ и кислорода в клетки, регулируется температура тела и кровообращение, из организма выводятся токсины и т.д.

Как видите, роль воды для человеческого организма значительна и каждому следует ценить воду. Впрочем, вода воде рознь. Дело не только в том, сколько пить, но и ЧТО пить? Пить воду следует чистой и безопасной для здоровья – организм достаточно зарядится нужными веществами, если вода, будет высокого качества, а соответственно будет БОГАТА МИНЕРАЛАМИ. Важно употреблять правильную, здоровую воду.

Целебные свойства воды зависят от химического состава и местонахождения источника – благоприятно действуют на организм минеральные воды. Увы, мы сталкиваемся с недобросовестными производителями, которые деминерализуют воду, обнуляют ее минеральный состав, что в итоге может нанести вред человеческому здоровью. В зависимости от степени минерализации минеральные воды подразделяются на столовые (до 1 г/л), лечебно-столовые (от 1 до 10 г/л) и лечебные (более 10 г/л или высокое содержание биологически активных элементов).

Столовую минеральную воду можно пить ежедневно без ограничений и дополнительных рекомендаций врача - именно о такой воде, которой является «Aquavita», выпускаемая компанией «TAДЖ», речь пойдет в материале далее.

Пионеру в сфере производства питьевой воды и безалкогольных напитков на рынке Азербайджана - компании «ТАДЖ» в 2021 году исполняется 25 лет. Никто не станет спорить с тем, что «Aquavita» один из самых популярных и любимых потребителями брендов минеральной воды в Азербайджане, и то, что такой большой промежуток времени «Aquavita» является одним из лидеров по продажам в своей сфере, говорит об очень многом.

В первую и главную очередь это показатель безграничного доверия питьевому бренду, для которого высочайшее качество всегда было, есть и будет основным приоритетом. Ну и, конечно же, немаловажную роль в многолетней любви потребителей к «Aquavita» сыграл и тот факт, что родиной этой натуральной воды является подножье Кавказских гор, минеральные воды которых славятся по всему миру и считаются лучшими из лучших.

Природная минеральная вода «Aquavita» добывается с глубины 420 метров из артезианской скважины в экологически чистом лесном массиве Хачмазского района, где она надёжно защищена от биологического и химического загрязнения из окружающей среды. Здесь она проходит через пласты древнейших горных пород, обогащаясь минералами и приобретая дополнительные полезные свойства.

Состав «Aquavita» уникален, исключителен и неповторим – в нем идеальный баланс минеральных солей и микроэлементов, помогающий организму получить жизненно важные вещества, способствующие активному тонусу. В составе этой воды порядка 50 полезных элементов, и различных соединений. При длительном питье «Aquavita» можно ощутить на себе изменения, и, конечно же, они будут в лучшую сторону.

В этом легко убедиться, ознакомившись с типичным минеральным составом «Aquavita» (в мг/л): кальций -46, магний -28, натрий -59, калий -3, гидрокарбонаты -281, сульфаты -104. Общая минерализация ≥ 0,5 г/л, общая жесткость 4,6 мг экв/л. Водородный показатель pH -7,9. Воду подобной минерализации, можно смело употреблять из расчёта 30 мг на 1 кг веса тела, не боясь недостаточности или избыточности тех или иных минералов.

Одно из главных отличий и преимуществ «Aquavita» не только среди азербайджанских брендов минеральной воды, но и в целом в водной сфере состоит в том, что в производственном процессе воды «Aquavita» принципиально не используются установки «обратного осмоса», тем самым сохраняя в ней минеральный состав первозданного вида. Приоритетом компании является поставка потребителю «ЖИВОЙ» природной воды высокого качества в ее первозданном и естественном виде.

Происходит это следующим образом – из артезианской скважины на завод она доставляется в специальных автоцистернах, обеспечивающих сохранение естественного минерального состава, которым ее одарила природа. Перед самым розливом вода проходит фильтрацию без изменения ее природного минерального состава на фильтрах грубой и тонкой очистки с целью удаления взвешенных твёрдых частиц и обеззараживается ультрафиолетовыми лучами. Запомните, что питье экологически чистой минеральной воды - фундамент здоровья каждого из нас!

За годы эффективной работы компания «TАДЖ» шла и идет в ногу со временем, уделяя особое внимание усовершенствованию технологического процесса, что естественно отражается на качестве выпускаемой продукции. Профессиональная гордость компании - линия по розливу питьевой воды и безалкогольных напитков от немецкой компании «KRONES» – известного во всем мире предприятия по изготовлению линий для всех видов продукций питания. Данное оборудование позволяет изготовить продукцию самого высокого качества. Процесс производства полностью исключает любую возможность контакта человека с водой. На всех этапах производства - будь то скважина, цистерна, резервуар, линия розлива или готовая продукция на складе, осуществляется химический, микробиологический и органолептический контроль воды сотрудниками собственных лабораторий компании «ТАДЖ», круглосуточно действующих на территории завода.

Никогда не забывайте о том, что вода в организме человека - жизненно важный элемент, и Ваше самочувствие зависит не только от количества, но и качества выпитой воды. Поэтому не ограничивайте себя в питье, пейте «Aquavita»!

Официальный сайт - http://www.tajbev.com/az/

Instagram - https://www.instagram.com/aquavita.az/

Faccebook - https://www.facebook.com/AquavitaAZ