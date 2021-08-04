Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО)

Общество 4 августа 2021 11:30 (UTC+04:00)
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО)

Вода занимает одно из важнейших мест в поддержании жизни и здоровья человека, организм которого более чем на 70% состоит из воды.

Вода - источник жизни, нужный не только каждому из нас, но и всему живому вокруг – прожить без нее возможно лишь короткое время, не будет воды, не будет и жизни. Она играет важнейшую роль в нормальном функционировании организма - регулярное употребление воды позитивно влияет на общее состояние здоровья; с ее помощью улучшается пищеварение и усваивание еды, нормализуется поступление питательных веществ и кислорода в клетки, регулируется температура тела и кровообращение, из организма выводятся токсины и т.д.

Как видите, роль воды для человеческого организма значительна и каждому следует ценить воду. Впрочем, вода воде рознь. Дело не только в том, сколько пить, но и ЧТО пить? Пить воду следует чистой и безопасной для здоровья – организм достаточно зарядится нужными веществами, если вода, будет высокого качества, а соответственно будет БОГАТА МИНЕРАЛАМИ. Важно употреблять правильную, здоровую воду.

Целебные свойства воды зависят от химического состава и местонахождения источника – благоприятно действуют на организм минеральные воды. Увы, мы сталкиваемся с недобросовестными производителями, которые деминерализуют воду, обнуляют ее минеральный состав, что в итоге может нанести вред человеческому здоровью. В зависимости от степени минерализации минеральные воды подразделяются на столовые (до 1 г/л), лечебно-столовые (от 1 до 10 г/л) и лечебные (более 10 г/л или высокое содержание биологически активных элементов).

Столовую минеральную воду можно пить ежедневно без ограничений и дополнительных рекомендаций врача - именно о такой воде, которой является «Aquavita», выпускаемая компанией «TAДЖ», речь пойдет в материале далее.

Пионеру в сфере производства питьевой воды и безалкогольных напитков на рынке Азербайджана - компании «ТАДЖ» в 2021 году исполняется 25 лет. Никто не станет спорить с тем, что «Aquavita» один из самых популярных и любимых потребителями брендов минеральной воды в Азербайджане, и то, что такой большой промежуток времени «Aquavita» является одним из лидеров по продажам в своей сфере, говорит об очень многом.

В первую и главную очередь это показатель безграничного доверия питьевому бренду, для которого высочайшее качество всегда было, есть и будет основным приоритетом. Ну и, конечно же, немаловажную роль в многолетней любви потребителей к «Aquavita» сыграл и тот факт, что родиной этой натуральной воды является подножье Кавказских гор, минеральные воды которых славятся по всему миру и считаются лучшими из лучших.

Природная минеральная вода «Aquavita» добывается с глубины 420 метров из артезианской скважины в экологически чистом лесном массиве Хачмазского района, где она надёжно защищена от биологического и химического загрязнения из окружающей среды. Здесь она проходит через пласты древнейших горных пород, обогащаясь минералами и приобретая дополнительные полезные свойства.

Состав «Aquavita» уникален, исключителен и неповторим – в нем идеальный баланс минеральных солей и микроэлементов, помогающий организму получить жизненно важные вещества, способствующие активному тонусу. В составе этой воды порядка 50 полезных элементов, и различных соединений. При длительном питье «Aquavita» можно ощутить на себе изменения, и, конечно же, они будут в лучшую сторону.

В этом легко убедиться, ознакомившись с типичным минеральным составом «Aquavita» (в мг/л): кальций -46, магний -28, натрий -59, калий -3, гидрокарбонаты -281, сульфаты -104. Общая минерализация ≥ 0,5 г/л, общая жесткость 4,6 мг экв/л. Водородный показатель pH -7,9. Воду подобной минерализации, можно смело употреблять из расчёта 30 мг на 1 кг веса тела, не боясь недостаточности или избыточности тех или иных минералов.

Одно из главных отличий и преимуществ «Aquavita» не только среди азербайджанских брендов минеральной воды, но и в целом в водной сфере состоит в том, что в производственном процессе воды «Aquavita» принципиально не используются установки «обратного осмоса», тем самым сохраняя в ней минеральный состав первозданного вида. Приоритетом компании является поставка потребителю «ЖИВОЙ» природной воды высокого качества в ее первозданном и естественном виде.

Происходит это следующим образом – из артезианской скважины на завод она доставляется в специальных автоцистернах, обеспечивающих сохранение естественного минерального состава, которым ее одарила природа. Перед самым розливом вода проходит фильтрацию без изменения ее природного минерального состава на фильтрах грубой и тонкой очистки с целью удаления взвешенных твёрдых частиц и обеззараживается ультрафиолетовыми лучами. Запомните, что питье экологически чистой минеральной воды - фундамент здоровья каждого из нас!

За годы эффективной работы компания «TАДЖ» шла и идет в ногу со временем, уделяя особое внимание усовершенствованию технологического процесса, что естественно отражается на качестве выпускаемой продукции. Профессиональная гордость компании - линия по розливу питьевой воды и безалкогольных напитков от немецкой компании «KRONES» – известного во всем мире предприятия по изготовлению линий для всех видов продукций питания. Данное оборудование позволяет изготовить продукцию самого высокого качества. Процесс производства полностью исключает любую возможность контакта человека с водой. На всех этапах производства - будь то скважина, цистерна, резервуар, линия розлива или готовая продукция на складе, осуществляется химический, микробиологический и органолептический контроль воды сотрудниками собственных лабораторий компании «ТАДЖ», круглосуточно действующих на территории завода.

Никогда не забывайте о том, что вода в организме человека - жизненно важный элемент, и Ваше самочувствие зависит не только от количества, но и качества выпитой воды. Поэтому не ограничивайте себя в питье, пейте «Aquavita»!

Официальный сайт - http://www.tajbev.com/az/

Instagram - https://www.instagram.com/aquavita.az/

Faccebook - https://www.facebook.com/AquavitaAZ

Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Image
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы был захвачен у побережья ОАЭ
Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы был захвачен у побережья ОАЭ
Порты Турции перевалили около 2 млн тонн грузов из Марокко
Порты Турции перевалили около 2 млн тонн грузов из Марокко
Порты Турции перевалили свыше 3 млн тонн грузов из Алжира
Порты Турции перевалили свыше 3 млн тонн грузов из Алжира
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Сумма транзакций по системе мгновенных платежей ЦБ Азербайджана достигла почти 100 млн манатов Финансы 12:18
Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур с начала года достиг почти $5 млрд Турция 12:11
Польша поддержит Грузию в модернизации законодательства в области железнодорожного транспорта Транспорт 12:07
Порты Турции перевалили более 8 млн тонн грузов из Израиля Турция 11:59
В Грузии выявлено более 4 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 11:53
В Азербайджане посредством "Правительственного платежного портала" совершено более 30 млн транзакций Финансы 11:43
Обсуждается проект по внедрению и развитию системы электромобилей в Кыргызстане Бизнес 11:37
Пить или не пить? Все что нужно знать про минеральную воду «Aquavita» (ФОТО) Общество 11:30
В Азербайджане назван объем операций посредством национальной платежной системы Финансы 11:21
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 11:20
Президент Таджикистана с официальным визитом отбыл в Туркменистан Таджикистан 11:18
АО «Узбекнефтегаз» проводит сейсморазведочные работы на Шуртанском месторождении Энергетика 11:14
По факту назначения необоснованной инвалидности главврачом больницы в Саатлы возбуждено уголовное дело Общество 11:13
Уранодобывающее предприятие в Казахстане привлечет услуги по проектированию Тендеры 11:00
В Турции назвали срок завершения модернизации порта Измир (Эксклюзив) Турция 10:50
В Азербайджане уполномоченные банки ИКГФ выдали предпринимателям кредиты на более чем 200 млн манатов Финансы 10:29
Эльчин Мусаоглу возглавил жюри Казанского международного кинофестиваля Культура 10:22
СП в Узбекистане приобретет блок питания Тендеры 10:14
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 09:58
Растет экспорт мебели из Турции на мировые рынки Турция 09:51
Турция увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности Турция 09:47
2,6 млрд безналичных операций провели казахстанцы в первом полугодии 2021 года Финансы 09:46
Турция увеличила экспорт цемента на четверть Турция 09:45
Манат укрепился к евро и турецкой лире Финансы 09:40
В Узбекистане выявлено еще 923 случая заражения коронавирусом Узбекистан 09:30
Казахстан и Турция обсудили новое направление оборонного сотрудничества Казахстан 09:15
Врач-инфекционист назвал причины роста инфицирования коронавирусом в Азербайджане Общество 09:11
Сегодня в Азербайджане пройдет первый этап вступительного экзамена в резидентуру Общество 09:09
Оргкомитет Игр в Токио: массовое инфицирование в сборной Греции является очагом заражения Спорт 08:43
В Китае выявили новые случаи заражения коронавирусом Другие страны 08:10
Узбекистан о потенциале сотрудничества с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях (Эксклюзив) Транспорт 08:00
По всему Ирану построят более 3000 гектаров новых теплиц Иран 07:41
Геостат назвал ТОП-20 компаний, инвестировавших в экономику Грузии во время кризиса COVID-19 Бизнес 07:28
7519 заболевших выявлены в Казахстане за сутки Казахстан 07:25
На Олимпиаде в Токио выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом В мире 06:35
США направили свыше 110 млн вакцин от COVID-19 в более чем 60 стран США 05:44
У берегов Турции произошло еще два землетрясения Турция 04:47
Четыре человека погибли после взрыва у дома и.о. министра обороны Афганистана Другие страны 03:54
Байден считает, что ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится США 03:20
Более 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин Европа 02:37
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у острова Хонсю Другие страны 01:57
Между лидерами Турции и Болгарии состоялся телефонный разговор Турция 01:30
Суд в Боливии продлил на полгода содержание под стражей бывшей и.о. президента Другие страны 00:51
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 00:09
Переход Pasha Sigorta на модель Agile способствует оптимизации процесса страхования Финансы 00:01
Турция увеличила импорт ковров более чем на 40% Турция 3 августа 23:51
США заявили, что готовы вернуться в Вену для проведения консультаций с Ираном по СВПД США 3 августа 23:39
Очередной пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана участвует в тушении пожаров в турецком регионе Денизли Общество 3 августа 23:08
В Иране за последние четыре года наблюдался рост мощности электростанций на возобновляемых источниках энергии Иран 3 августа 22:47
Полицейский погиб в результате стрельбы рядом с Пентагоном США 3 августа 22:21
На телеканале Real TV был показан репортаж о встрече руководства Агентства развития медиа с коллективом АМИ Trend (ВИДЕО) Общество 3 августа 22:10
Турция увеличила экспорт мебели и древесины более чем на треть Турция 3 августа 22:10
Обсуждены меры по обеспечению экономического роста в Узбекистане на период до конца девяти месяцев 2021 года Узбекистан 3 августа 22:03
Рассмотрены результаты работы предприятий нефтегазовой отрасли Туркменистана Туркменистан 3 августа 21:44
Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы был захвачен у побережья ОАЭ В мире 3 августа 21:26
Медные руды и концентраты лидируют среди основных статей экспорта Грузии Бизнес 3 августа 21:12
Новые кадры тушения лесных пожаров в Турции азербайджанскими пожарными (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 3 августа 20:51
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 3 августа 20:22
В Азербайджане за сутки выявлен 931 случай заражения коронавирусом, выздоровели 225 человек Общество 3 августа 20:17
Азербайджанский велопутешественник на пути к Пику Ленина поднялся на высоту в 4000 метров (ФОТО) Путешествия 3 августа 20:10
Слово отцу и олимпийская медаль в Токио! Пять лет назад Рафиг Гусейнов собирался завершить спортивную карьеру (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 3 августа 20:07
Устанавливаются личности неизвестных шехидов Первой Карабахской войны, похороненных на Аллеях шехидов в Баку Политика 3 августа 19:46
Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную в связи с лесными пожарами – Реджеп Тайип Эрдоган Политика 3 августа 19:30
Эльданиз Салимов заключен под стражу сроком на 3 месяца Общество 3 августа 19:15
В Лянкяранском районе возник лесной пожар, к тушению привлечен вертолет Общество 3 августа 19:06
Вечер мугама в Габале (ФОТО/ВИДЕО) Культура 3 августа 18:58
В азербайджанской армии начался летний период обучения (ФОТО) Общество 3 августа 18:48
В Азербайджане проводятся экзамены по приему на сверхсрочную действительную военную службу (ФОТО/ВИДЕО) Общество 3 августа 18:45
МЧС Азербайджана призывает население к осторожности в связи с ожидаемой жарой Общество 3 августа 18:41
В Ярдымлинском районе продолжают тушить лесной пожар Происшествия 3 августа 18:24
Глава МИД Турции выразил признательность Азербайджану Политика 3 августа 18:17
В АМИ Trend обсудили законопроект «О медиа» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 3 августа 18:14
В Азербайджане заметно вырос рынок обязательного страхования от утраты профессиональной трудоспособности Финансы 3 августа 17:58
BP намерена использовать новые возможности для смягчения последствий изменения климата в Грузии Бизнес 3 августа 17:55
Узбекистан сократил экспорт томатов Узбекистан 3 августа 17:53
В Пираллахинском районе Баку отремонтирована еще одна улица (ФОТО) Экономика 3 августа 17:51
Польша обнародовала объем своих инвестиций в Грузию Бизнес 3 августа 17:43
Межбанк Азербайджана привлечет услуги по обслуживанию генераторов Тендеры 3 августа 17:33
Рынок кредитного страхования в Азербайджане существенно вырос Финансы 3 августа 17:11
ИВ Гаджигабула привлечет услуги по ремонту жилфонда Тендеры 3 августа 17:11
Узбекистан рассматривает возможность ввоза полиэтиленовой продукции в Европу через торговую площадку в Риге Узбекистан 3 августа 16:54
Виртуальное пространство для Музейного центра в Баку – новые возможности и расширение границ Культура 3 августа 16:52
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) Азербайджан 3 августа 16:48
Азербайджанский вуз приобретет оборудование Тендеры 3 августа 16:47
Названа причина распространения в Азербайджане болезней растений Экономика 3 августа 16:45
Деятельность находящихся в Турции подразделений МЧС Азербайджана оценивается крайне высоко (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 3 августа 16:33
Преподаватели Бакинской музыкальной академии выступили на Габалинском фестивале (ФОТО/ВИДЕО) Культура 3 августа 16:19
Туркменское предприятие намерено наладить экспорт продукции в Азербайджан и Грузию Бизнес 3 августа 15:59
«Порядок управления информационной безопасностью в банках» внесен в госреестр правовых актов Азербайджана Финансы 3 августа 15:55
Казахстанский дивизион РМК начал строительство подземного рудника Казахстан 3 августа 15:28
В ряде стран мира распространяются вирусы, поражающие сельхозпродукцию – АПБ Азербайджана Общество 3 августа 15:25
В Азербайджане в 2023 г. число центров DOST планируется довести до 13 - минтруда Общество 3 августа 15:21
Экспорт узбекских дынь и арбузов увеличился почти в пять раз Узбекистан 3 августа 15:14
Токио 2020: азербайджанский борец завоевал бронзу, победив армянского спортсмена Общество 3 августа 15:10
Совокупные обязательства Банка ВТБ (Азербайджан) выросли во II квартале Финансы 3 августа 14:45
Рафаэлю Гамбарову вручена Национальная кинопремия Культура 3 августа 14:44
Турция увеличила экспорт автомобилей Турция 3 августа 14:39
Синоптики предупредили о повышении температуры воздуха в Азербайджане Общество 3 августа 14:32
Турция экспортировала химпродукцию почти на $14 млрд Турция 3 августа 14:28
Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом - AccessBank (ФОТО) Азербайджан 3 августа 14:27
Все новости