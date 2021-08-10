Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе фонда, граждане могут получить средства в банкоматах соответствующих банков.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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