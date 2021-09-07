Министр образования Азербайджана о возможности уступок невакцинированным студентам

БАКУ /Trend/ - Если студент не прошел вакцинацию, то с ним необходимо работать в индивидуальном порядке, чтобы узнать, почему он не прививается.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, в таких случаях для привлечения студента к обучению можно применить дистанционный метод, а также дать академический отпуск или воспользоваться другими вариантами.

«Мы обсуждаем это с вузами. Мы признаем право студентов получить образование, но не видим проблемы в вакцинации среди представителей младшей возрастной группы. В ближайшее время мы предоставим общественности информацию в связи с этим. Настоятельно рекомендуем всем пройти вакцинацию. Если нет серьезной причины, то это обязательно нужно сделать», – добавил Эмин Амруллаев.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября, а в V-XI классах, колледжах и вузах – с 29 сентября.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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