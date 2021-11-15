В Иране за сутки от коронавируса скончались 105 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 105 человек, заразились 7 494 человека.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

В целом с начала пандемии в стране скончались 128 272 человека, общее число инфицированных коронавирусом составило 6 045 212 человек, состояние 3 491 оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровели 5 708 253 человека, проведено свыше 37,1 млн тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 99 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 55,8 млн, вторую – 42,6 млн, третью – 562 тыс. человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)