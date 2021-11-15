В Иране за сутки от коронавируса скончались 105 человек
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 105 человек, заразились 7 494 человека.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.
В целом с начала пандемии в стране скончались 128 272 человека, общее число инфицированных коронавирусом составило 6 045 212 человек, состояние 3 491 оценивается как тяжелое.
До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровели 5 708 253 человека, проведено свыше 37,1 млн тестов на COVID-19.
В целом в Иране граждане получили около 99 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 55,8 млн, вторую – 42,6 млн, третью – 562 тыс. человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Два сотрудника Trend показали высокий результат на конкурсе среди представителей СМИ и профессиональных фотографов
В Бакинской высшей школе нефти прошло очередное заседание проекта «Создание конференции ректоров в Азербайджане» (ФОТО)
На бизнес-форуме IBF в Баку обсудят инвествозможности, определяющие будущее Азербайджана и Турции - Орхан Мамедов
Азербайджанские силовики должны быть более широко подключены к обеспечению безопасности Лачинского коридора – Марков
ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кяльбаджарского района – минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Праге прошел светский раут "Семь красавиц на пути к Славе" в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО,ФОТО)
Турция заинтересована в объединении возможностей с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства – глава MÜSİAD
На исторической сцене в Стамбуле прошел концерт в честь Победы Азербайджана и Года Низами Гянджеви (ВИДЕО,ФОТО)
Проходящий в Баку бизнес-форум IBF формирует новые основы для сотрудничества – замминистра финансов Турции
Бизнес-форум IBF поспособствует привлечению инвестиций в реализацию проектов на освобождённых территориях Азербайджана – Микаил Джаббаров
Азербайджан обладает большим потенциалом стать лидером в переходе к «зеленой» экономике - менеджер ЕБРР (Эксклюзив)