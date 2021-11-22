Восстановлено движение автотранспорта на территории в одном из районов Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Восстановлено по окончании ремонтно-строительных работ движение автотранспорта на территории на пересечении ул. Абдулвахаба Саламзаде и Тбилисского проспекта в Баку.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отметим, что ремонтно-строительные работы проводились на проезжей части моста на территории, известной как круг «Гелебе».

(Перевод: Кямаля Сеидова)