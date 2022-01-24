В Азербайджане увеличат лимит на число гостей на свадьбах? - ПОДРОБНОСТИ

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане увеличат лимит на число гостей на свадебных церемониях. Как сообщили Trend сразу несколько участников рынка, число гостей в рамках действующего ограничения будет расширено со 150 до 250-300 человек.

По данным источников, ограничение будет смягчено в ближайшие недели. "Мы предупреждаем об этом желающих провести свадьбу или другое торжественное мероприятие в марте или апреле", - сообщили собеседники агентства.

Отвечая на запрос Trend в связи с этим, пресс-секретарь Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов ответил, что не обладает информацией о каких-либо смягчениях требований к проведению свадеб. На момент публикации материала ответов на запросы из других соответствующих государственных структур не поступило.

В настоящее время число гостей на свадьбах и других торжественных мероприятиях в Азербайджане ограничено 150 участниками. Отметим, что длительное время проведение свадеб в стране было запрещено в связи с пандемией коронавируса и действующими в рамках карантинного режима ограничениями. В июле прошлого года карантинный режим был смягчен: свадьбы разрешили проводить при ограниченном числе гостей. Кроме того, все участники мероприятия обязаны иметь сертификаты о вакцинации или выздоровлении после перенесенного COVID-19. Кроме того, организаторы мероприятия и владельцы помещения, где оно будет проходить, обязаны заранее внести всю необходимую информацию (дату, время проведения, количество гостей и пр.) на государственный портал разрешений icaze.e-gov.az.