В Азербайджане названо число студентов, имеющих право на получение образовательного кредита
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число студентов, имеющих право на получение образовательного кредита в Фонде образовательных студенческих кредитов, составляет 56 208 человек.
Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на презентации, посвященной выдаче студенческих кредитов.
«16 800 из них имеют право на социальный образовательный студенческий кредит, а 39 408 - на стандартный образовательный студенческий кредит», - сказал Пашаев.
Он также отметил, что 13,8 процента, или 20 200 студентов обучаются за счет государства и не нуждаются в получении образовательных кредитов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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