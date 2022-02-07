В Азербайджане названо число студентов, имеющих право на получение образовательного кредита

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число студентов, имеющих право на получение образовательного кредита в Фонде образовательных студенческих кредитов, составляет 56 208 человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на презентации, посвященной выдаче студенческих кредитов.

«16 800 из них имеют право на социальный образовательный студенческий кредит, а 39 408 - на стандартный образовательный студенческий кредит», - сказал Пашаев.

Он также отметил, что 13,8 процента, или 20 200 студентов обучаются за счет государства и не нуждаются в получении образовательных кредитов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)