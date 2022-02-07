В Азербайджане обнародована дата начала приема заявок на образовательный студенческий кредит на весенний семестр
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародована дата начала приема заявок на студенческий кредит на весенний семестр нынешнего учебного года.
Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на презентации, посвященной выдаче студенческих кредитов
Исполнительный директор отметил, что прием заявок на образовательный студенческий кредит на первый семестр 2021/2022 учебного года продлится до 15 февраля.
«С 16 февраля начнется прием заявок на кредиты на весенний семестр», - сказал Пашаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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