Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана представило обзор событий прошлой недели в виде информационного видеоролика.
Trend представляет данный видеоролик:
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Шушинская декларация выводит азербайджано-турецкие отношения на совершенно новый уровень - Администрация Президента Турции
Изменения в правилах батутной гимнастики пойдут на пользу спортсменам – российская участница Кубка мира в Баку
Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку организован очень профессионально - член Технического комитета FIG
На Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалистки в индивидуальной программе среди женщин
Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова вышла в финал Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Ожидаем от Сельджан Магсудовой достойного выступления - генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде
Китай поддерживает Азербайджан в свете будущей деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения