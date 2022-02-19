МИД Азербайджана обратился к прошедшим первый этап экзамена по приему на дипломатическую службу
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в Facebook обратилось к кандидатам, прошедшим первый этап экзамена по приему на дипломатическую службу, сообщает Trend.
В публикации отмечается, что 22 февраля в МИД запланирована встреча со 113 кандидатами, получившими право на участие во втором этапе экзамена, проведенного 23 января 2022 года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) по приему на дипломатическую службу.
"Дополнительная информация об участии размещена в личных кабинетах кандидатов. Второй этап (интервью) планируется организовать в конце марта - начале апреля текущего года", - говорится в публикации.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Известные путешественники провели пресс-конференцию по итогам поездки в Карабах и Восточный Зангезур (ФОТО)
Помощник Президента Азербайджана встретился с зарубежными путешественниками, посетившими освобожденные территории страны (ФОТО)
Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой - основатель NomadMania