МИД Азербайджана обратился к прошедшим первый этап экзамена по приему на дипломатическую службу

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в Facebook обратилось к кандидатам, прошедшим первый этап экзамена по приему на дипломатическую службу, сообщает Trend.

В публикации отмечается, что 22 февраля в МИД запланирована встреча со 113 кандидатами, получившими право на участие во втором этапе экзамена, проведенного 23 января 2022 года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) по приему на дипломатическую службу.

"Дополнительная информация об участии размещена в личных кабинетах кандидатов. Второй этап (интервью) планируется организовать в конце марта - начале апреля текущего года", - говорится в публикации.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)