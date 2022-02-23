Сахиль Бабаев внес ясность в вопрос присвоения добровольцам статуса «Ветеран войны»

БАКУ /Trend/ - Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев внес ясность в вопрос присвоения статуса «Ветеран войны» гражданам, добровольно принявшим участие в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend.

По его словам, не существует какой-либо категории добровольцев или недобровольцев.

«Существуют определенные категории участников войны. Это подтверждается нормативно-правовыми актами», - сказал Бабаев.

Структура, в которой эти лица проходят службу или работают, определяет статус «Ветеран войны», отметил министр.

«Лица, добровольно отправившиеся на фронт, тоже были направлены с какой-либо воинской частью. Поэтому эти структуры определяют списки согласно категориям, указанным в законодательстве», - сказал Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)