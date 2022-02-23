БАКУ /Trend/ - Растет число завоеванных азербайджанскими школьниками медалей. Поддержка Azercell помогла ребятам добиться очередного успеха на международном турнире по программированию.

Azercell Telecom, приверженный цели построить технологическое будущее, оказывает поддержку нашим талантливым школьникам, которые в очередной раз продемонстрировали успешные результаты на международном конкурсе знаний. В этот раз учащиеся из различных регионов Азербайджана завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль на VI Международном турнире юниоров по программированию Info Cup, который проходил в онлайн-режиме в Бухаресте (Румыния) с 10 по 18 февраля.

По итогам конкурса, в котором соревновались более 150 учащихся из 14 стран, ученица 10-го класса школы-лицея Гянджи с физико-математическим уклоном Фидан Гусейнова и учащийся 10-го класса среднеобразовательной школы села Газбина Балаканского района Хизри Сахлаев завоевали серебряные медали. Ученик Республиканского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве образования Фуад Гараев же был удостоен бронзовой медали на этом престижном турнире.

Следует отметить, что с 2017 года ООО «Azercell Telecom», признанный партнер Министерства образования и Национальной олимпийской команды по информатике, участвует в процессе выявления талантливых школьников по всей стране, создавая им условия для демонстрации своих навыков при участии в международных предметных соревнованиях по информатике. В результате подготовки команды по информатике наши школьники успешно выступают на олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевав в общей сложности 30 медалей, в числе которых 1 золотая, 9 серебряных и 20 бронзовые.

Компания Azercell, поддерживающая будущих IТ-специалистов, желает им успехов и еще больших достижений на международном уровне.