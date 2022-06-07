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В подсистему "Zəfər" минтруда Азербайджана включены данные около 200 тыс. человек

Общество Материалы 7 июня 2022 19:10
В подсистему "Zəfər" минтруда Азербайджана включены данные около 200 тыс. человек

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В подсистему "Zəfər" соответствующими структурами вносятся сведения о шехидах и семьях шехидов, лицах, получивших звание "Ветеран войны", инвалидах войны.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в эту подсистему уже включены данные 200 тысяч лиц.

Подсистема "Zəfər" предоставила возможность государственным органам и частным структурам обмениваться информацией для принятия более оперативных мер в деле обеспечения социальной поддержки семей шехидов и ветеранов войны. В этом году подсистема сыграла важную роль и в процессе оперативного назначения ежемесячной президентской пенсии ветеранам войны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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