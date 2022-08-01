БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут сданы в эксплуатацию новые центры профессионального образования.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции заместитель директора - врио директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Он отметил, что в настоящее время ведется проектирование нового центра профессионального образования в Сумгайыте. Планируется, что этот центр будет ориентирован в основном на такие сферы, как промышленность и ИТ.

По его словам, в Физули также будет построен современный центр профессионального образования.

«В то же время планируется открытие нового профессионального учебного заведения в Лянкяране. В будущем центры профессионального образования будут построены и в других регионах», - сказал Керемов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)