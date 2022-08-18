Очередной успех на Международной Олимпиаде по информатике! (ФОТО)

Еще одна бронзовая медаль школьника, прошедшего обучение при поддержке Azercell

На 34-й Международной олимпиаде по информатике (IOI 2022), проходившей в городе Джокьякарта (Индонезия), наша сборная по информатике, состоящая из школьников, достойно представила Азербайджан. Ученик 11-го класса Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева Саид Насибов завоевал бронзовую медаль на олимпиаде, в которой приняли участие 349 школьников из 88 стран.

Следует отметить, что с 2017 года процесс подготовки наших школьников к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках партнерства Azercell с Министерством образования и Национальной олимпийской командой по информатике. К подготовительному процессу привлекаются талантливые учащиеся со всей страны, с которыми проводят обучение и делятся необходимыми знаниями ведущие специалисты в области информатики.

В результате подготовки сборных команд к международным олимпиадам по информатике, осуществляемой при поддержке Azercell, наши школьники успешно выступают на олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевав в общей сложности 35 медалей, в числе которых 1 золотая, 10 серебряных и 24 бронзовые.

В результате сотрудничества ООО «Azercell Telekom» и Министерства образования продолжается реализация социальных проектов, направленных на повышение интереса к образованию в области ИКТ и технологической грамотности среди молодежи.