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Очередной успех на Международной Олимпиаде по информатике! (ФОТО)

Общество Материалы 18 августа 2022 15:09 (UTC +04:00)
Очередной успех на Международной Олимпиаде по информатике! (ФОТО)

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Еще одна бронзовая медаль школьника, прошедшего обучение при поддержке Azercell

На 34-й Международной олимпиаде по информатике (IOI 2022), проходившей в городе Джокьякарта (Индонезия), наша сборная по информатике, состоящая из школьников, достойно представила Азербайджан. Ученик 11-го класса Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева Саид Насибов завоевал бронзовую медаль на олимпиаде, в которой приняли участие 349 школьников из 88 стран.

Следует отметить, что с 2017 года процесс подготовки наших школьников к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках партнерства Azercell с Министерством образования и Национальной олимпийской командой по информатике. К подготовительному процессу привлекаются талантливые учащиеся со всей страны, с которыми проводят обучение и делятся необходимыми знаниями ведущие специалисты в области информатики.

В результате подготовки сборных команд к международным олимпиадам по информатике, осуществляемой при поддержке Azercell, наши школьники успешно выступают на олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевав в общей сложности 35 медалей, в числе которых 1 золотая, 10 серебряных и 24 бронзовые.

В результате сотрудничества ООО «Azercell Telekom» и Министерства образования продолжается реализация социальных проектов, направленных на повышение интереса к образованию в области ИКТ и технологической грамотности среди молодежи.

Очередной успех на Международной Олимпиаде по информатике! (ФОТО)
Очередной успех на Международной Олимпиаде по информатике! (ФОТО)
Очередной успех на Международной Олимпиаде по информатике! (ФОТО)
Очередной успех на Международной Олимпиаде по информатике! (ФОТО)
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