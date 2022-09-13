...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Тестируется система безналичной оплаты за проезд в межрайонных автобусах - агентство Азербайджана

Общество Материалы 13 сентября 2022 17:45 (UTC +04:00)
Тестируется система безналичной оплаты за проезд в межрайонных автобусах - агентство Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 8 сентября Президент Ильхам Алиев утвердил устав Агентства наземного транспорта Азербайджана. В уставе в качестве одной из задач агентства определено создание системы безналичной оплаты проезда в межрайонных и межгородских автобусах.

В ответ на запрос Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана во вторник сообщили, что в рамках информационной системы Агентства наземного транспорта ведется работа по созданию системы для приобретения в режиме онлайн билетов на междугородние/межрайонные регулярные автобусные маршруты.

Было отмечено, что в настоящее время данная система тестируется, после чего она будет доступна населению.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости