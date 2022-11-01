ГПС Азербайджана о числе задержанных за нарушение госграницы

БАКУ /Trend/ - В течение сентября 2022 года Государственной пограничной службой Азербайджана были продолжены мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Trend во вторник в пресс-центре ГПС Азербайджана, в течение месяца за нарушение государственной границы были задержаны 55 человек.

34 из них - граждане Азербайджана, 3 - Непала, 2 - Таджикистана, 1 - Палестины, 2 - Исламской Республики Иран, 3 - Пакистана, 5 - Афганистана, 1 - Сирии и 4 - Шри-Ланки.

(Перевод: Фидан Мустафаева)