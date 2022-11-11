БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 719 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 196, вторую - 179, три и более - 285, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 59 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 914 719. Первую дозу вакцины получили 5 390 864, вторую - 4 872 211, три и более - 3 388 325, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 319 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)