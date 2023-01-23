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Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)

Общество Материалы 23 января 2023 16:55 (UTC +04:00)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Делегация Турецкой радиотелевизионной структуры (ТРТ), находящаяся с визитом в Азербайджане по приглашению министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, провела технический осмотр и радиомониторинг радио- и телевизионных станций, расположенных в Баку и регионах.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в этом процессе также приняли участие специалисты Производственного объединения "Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь", Государственного управления радиочастот, а также Аудиовизуального совета.

В заключение были обсуждены результаты проведенной работы.

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Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
Делегация ТРТ провела радиомониторинг в Азербайджане (ФОТО)
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