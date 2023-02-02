Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за январь

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях в январе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 1-31 января на территории Тертерского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ходжавендского, Лачинского, Шушинского, Физулинского, Губадлинского, Джабраильского и Зангиланского районов, были обнаружены и обезврежены 61 противопехотная и 157 противотанковых мин, а также 523 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1504,56 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)