Путешественники ознакомились с макетами новых домов в городе Лачин (ФОТО)

ЛАЧИН/Trend/ - Путешественники из 12 стран мира ознакомились с макетами новых домов в городе Лачин.

Как передает корреспондент Trend, они были проинформированы о восстановительных, строительных и реконструкционных работах, проводимых в Лачине.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.