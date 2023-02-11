Из Гёйгёльского района направлена гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Из Гёйгёльского района Азербайджана направлена гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в братской Турции.

Как сообщает в субботу Trend, гуманитарная помощь включает в себя генераторы, кровати, электрические обогреватели, фонари, одеяла, ковры, теплую одежду, консервы, лекарства и медицинские принадлежности.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 665 человек, пострадавших - 80 088 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)