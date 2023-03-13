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Существует серьезная необходимость в совершенствовании докторантуры - министр

Общество Материалы 13 марта 2023 10:34 (UTC +04:00)
Существует серьезная необходимость в совершенствовании докторантуры - министр

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Существует серьезная необходимость в модернизации докторантуры.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на совместных общественных слушаниях по законопроекту "О высшем образовании" в Милли Меджлисе.

Амруллаев отметил, что есть ряд вопросов, которые необходимо решить.

"Существует серьезная необходимость в совершенствовании докторантуры. Один из вопросов, предусмотренных законопроектом, связан с переходом от двухуровневой докторантуры к одноуровневой. Мы должны обсудить влияние этого перехода на науку", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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