Существует серьезная необходимость в совершенствовании докторантуры - министр

БАКУ /Trend/ - Существует серьезная необходимость в модернизации докторантуры.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на совместных общественных слушаниях по законопроекту "О высшем образовании" в Милли Меджлисе.

Амруллаев отметил, что есть ряд вопросов, которые необходимо решить.

"Существует серьезная необходимость в совершенствовании докторантуры. Один из вопросов, предусмотренных законопроектом, связан с переходом от двухуровневой докторантуры к одноуровневой. Мы должны обсудить влияние этого перехода на науку", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)