Названы причины снижения уровня воды в Куре

БАКУ /Trend/ - Основными причинами снижения уровня воды в реке Кура на территории Азербайджана являются ее накопление в водохранилищах и увеличение использования воды из реки в соседних странах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Рафиг Вердиев.

"Если вода не будет собираться в водохранилищах, летом может возникнуть проблема с орошением сельскохозяйственных площадей. В целом же по сравнению с предыдущими годами объем воды снизился. Параллельно с этим увеличилось водопользование в соседних странах, что сказалось на уровне воды в реке Кура", - сказал Вердиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)