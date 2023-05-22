Под девизом «История успеха от Азербайджана до Великобритании» состоялась образовательная встреча в гибридном формате по вопросам последипломного медицинского образования и специализации по акушерству и гинекологии в Великобритании

БАКУ /Trend/ - 19 мая 2023 года под девизом "История успеха от Азербайджана до Великобритании" была проведена образовательная встреча в гибридном формате для молодых врачей и резидентов по вопросам последипломного медицинского образования и специализации по акушерству и гинекологии в Великобритании, организованная совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центральным Таможенным Госпиталем.

Во встрече приняли участие заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев, специалист Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахла Мирза-заде, начальник отделения Акушерства и гинекологии Центрального Таможенного Госпиталя, к.м.н., Тарана Байрамова, резиденты, обучающиеся в области акушерства и гинекологии в Центральном Таможенном Госпитале, молодые врачи, резиденты, акушер-гинекологи из различных государственных и частных медицинских учреждений Азербайджана.

Выступивший на встрече со вступительной речью Исмаил Эфендиев подробно рассказал о научных мероприятиях, проводимых Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета с целью непрерывного медицинского образования врачей, медицинских работников и резидентов. Исмаил Эфендиев сообщил, что Управление Медицинской Службы регулярно проводит мероприятия международного уровня. В конце своего выступления И.Эфендиев призвал участников встречи активно участвовать в мероприятии.

Образовательная встреча проходила под модераторством специалиста Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахлы Мирза-заде. На встрече Сакина Ибрагимова, MD, врач Королевского Беркширского Госпиталя Великобритании представила подробную информацию о «Последипломном медицинском образовании в Великобритании: общие процедуры и правила», а Фидан Исрафил-Бейли, PhD, акушер-гинеколог Бирмингемской Женской и Детской Больницы Великобритании рассказала о «Специализации по акушерству и гинекологии в Великобритании: общие процедуры и правила». Затем д-р Сакина Ибрагимова и д-р Фидан Исрафил-Бейли ответили на адресованные им вопросы. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на странице Центрального Таможенного Госпиталя в Facebook https://www.facebook.com/customshospital/.