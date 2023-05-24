Назначен начальник Главного управления военно-технического снабжения минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Назначен начальник Главного управления военно-технического снабжения министерства обороны Азербайджана.
Данную информацию подтвердили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана.
Было отмечено, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 27 февраля 2023 года заместитель министра обороны по военно-техническому обеспечению Агиль Гурбанов назначен начальником Главного управления военно-технического обеспечения.
Отметим, что в конце прошлого года Агиль Гурбанов был назначен заместителем министра обороны по военно-техническому обеспечению.