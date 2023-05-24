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Назначен начальник Главного управления военно-технического снабжения минобороны Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 24 мая 2023 12:09 (UTC +04:00)
Назначен начальник Главного управления военно-технического снабжения минобороны Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Назначен начальник Главного управления военно-технического снабжения министерства обороны Азербайджана.

Данную информацию подтвердили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 27 февраля 2023 года заместитель министра обороны по военно-техническому обеспечению Агиль Гурбанов назначен начальником Главного управления военно-технического обеспечения.

Отметим, что в конце прошлого года Агиль Гурбанов был назначен заместителем министра обороны по военно-техническому обеспечению.

Назначен начальник Главного управления военно-технического снабжения минобороны Азербайджана (ФОТО)
Назначен начальник Главного управления военно-технического снабжения минобороны Азербайджана (ФОТО)
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